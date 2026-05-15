عز الدين الحداد.. إسرائيل تزعم اغتيال قيادي في كتائب القسام بغزة

كتب : وكالات

08:59 م 15/05/2026

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان مشترك اليوم الجمعة، اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة.

وجاء في البيان المشترك التي نقلته القناة الـ12 الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما في غزة على "عز الدين الحداد"، قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأوضح البيان المشترك، أن الحداد كان أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر 2026.

وأضاف البيان المشترك: "كان حداد مسؤولاً عن قتل واختطاف وإيذاء آلاف المواطنين الإسرائيليين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد البيان المشترك، "لقد احتجز الحداد الرهائن الإسرائيلية بوحشية شديدة، وشنّ أعمالاً هجومية ضد القوات الإسرائيلي".

