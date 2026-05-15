ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

كتب : علاء عمران

04:43 م 15/05/2026

مديرية أمن القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة التفاصيل الكاملة لمنشور استغاثة طبيبة أثار ضجة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءها بحجز نفسها داخل غرفة خوفاً من تهديد أمن مستشفى بمنطقة السيدة زينب.

مشادة مهنية وراء صرخة استغاثة الطبيبة

انتقلت قوة أمنية فوراً إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة التي بدأت بنشوب مشادة كلامية حادة بين "طبيبة تحت التدريب" وممرضة بذات المستشفى اليوم الجمعة. تبين أن الخلاف وقع بسبب إجراءات إدارية وطبية روتينية، مما أدى لتصاعد التوتر اللفظي بين الطرفين داخل الحرم الطبي للتمريض والأطباء.

أظهرت التحريات أن أفراد الأمن الإداري حاولوا التدخل لفض الاشتباك اللفظي ومنع تطور الأزمة، إلا أن الطبيبة سارعت بالدخول لإحدى الغرف وأغلقت الباب على نفسها. باشرت الطبيبة نشر الاستغاثة عبر حسابها الشخصي للإيحاء بتعرضها للخطر المباشر من أمن المستشفى، مما استدعى تدخلاً أمنياً سريعاً.

أنهى رجال المباحث النزاع بمواجهة الطرفين، حيث أقرت الطبيبة والممرضة بتفاصيل الواقعة وأبديتا رغبتهما في التصالح الودي وتصحيح سوء الفهم الذي تسبب في إثارة القلق.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت متابعة الإجراءات القانونية.

طبيبة السيدة زينب أمن القاهرة إستغاثة طبيبة مستشفى السيدة زينب وزارة الداخلية

