وضع وليد حسن، لاعب المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي السابق، تشكيل الزمالك الأنسب لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال وليد حسن، في تصريحات لموقع "مصراوي" اليوم الخميس : "الزمالك سيفوز على اتحاد العاصمة بنتيجة 2 - 0 وسيتوج بالبطولة في القاهرة".

ووضع وليد حسن التشكيل الأنسب الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في النهائي كالتالي:

حراسة المرمى :المهدي سليمان

خط الدفاع : محمود حمدي الونش ، أحمد فتوح ، حسام عبد المجيد ، محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة وأحمد ربيع،عبدالله السعيد

خط الهجوم : بيزيرا، ناصر منسي،عدي الدباغ

