يواصل مسئولو النادي الأهلي رحلة البحث عن تدعيمات قوية لفريق الكرة الأول في الموسم المقبل وذلك بالتفاوض مع أكثر من لاعب في عدة مراكز بما يضمن العودة للهيمنة على البطولات المحلية والقارية ويعيد للفريق الأحمر هيبته لاسيما مع الخروج من دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية والابتعاد عن التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي" إن من بين هؤلاء اللاعبين الذين يرغب النادي في عودتهم أكرم توفيق نجم وسط فريق الشمال القطري الذي رحل عن القلعة الحمراء في بداية هذا الموسم حُرا بعدما حدثت خلافات حول المقابل المادي وعلي إثرها وقع اللاعب للنادي القطري قبل نهاية الموسم ثم انضم له في الصيف الماضي.

وأوضح المصدر، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة يتفاوض مع أكرم توفيق لإقناعه بالعودة إلي الأهلي لتعويض رحيل المالي أليو ديانج الذي ستنتهي علاقته بالنادي بعد أيام بعدما رفض فكرة تجديد عقده وفضّل الرحيل إلي أوروبا وتحديدًا نادي فالنسيا الاسباني.

وكشف المصدر، أن عبد الحفيظ طلب من أكرم توفيق إنهاء علاقته مع نادي الشمال بـ"التراضي" والعودة إلي الأهلي مجانًا لاسيما وأنه رحل من القلعة الحمراء في بداية هذا الموسم كلاعب حر ولم يستفد النادي ماليًا من وراء احترافه في الدوري القطري.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بالتأكيد علي أن نادي الشمال رفض فكرة رحيل أكرم توفيق مجانا وأبلغ اللاعب بأن النادي سيدرس أي عرض رسمي يصل إليه ويكون بمبلغ مالي تراه إدارة النادي القطري مناسب، وأن فكرة عودته للأهلي "حرًا" غير مطروحة".

اقرأ أيضا :

إمام عاشور يصدم الأهلي.. مصراوي يكشف التفاصيل

بوجلبان ينهي اتفاقه مع مهاجم جديد للأهلي.. تفاصيل