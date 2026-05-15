يواصل أشرف داري مدافع الأهلي المُعار لفريق كالمار السويدي مشاركته مع فريقه الجديد في المباريات تميدًا لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وانضم داري لفريق كالمار في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري مع وجود خيار للشراء مقابل سداد مليون و500 ألف يورو للقلعة الحمراء.

وقال مصدر في الأهلي لـ" مصراوي"، إن داري تواصل مع مدير الكرة وليد صلاح الدين وطلب منه معرفة موقفه مع الفريق وهل هناك نية لعودته في الموسم القادم أم لا حتى يحسم مستقبله في ظل وجود عروضًا له من أندية خليجية وأوروبية.

أضاف المصدر: القائمون علي إدارة ملف كرة القدم في النادي لا يرغبون في عودة أي لاعب معار من عناصره الأجانب وينوي تسويقهم في الصيف إما بالبيع النهائي أو الإعارة وهذا تم الاتفاق عليه فيما يخص كل من محمد الضاوي كريستو ورضا سليم ونيس جراديشار وأشرف داري.

