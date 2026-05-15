حسام حسن: أمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل المنتخب في كأس العالم

أكد حسام حسن أن وصوله لتدريب منتخب مصر لم يكن صدفة، بل جاء بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد، مشيرًا إلى أن دعم الجماهير وثقة المسؤولين كانا من أبرز أسباب وصوله لهذا المنصب.

وأوضح حسام حسن خلال ظهوره في برنامج ملعب أون، أن المرحلة الحالية تختلف كثيرًا عن الفترات السابقة، خاصة بعد توليه مسؤولية قيادة منتخب مصر، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل بالكامل على تقديم صورة تليق بالكرة المصرية، سواء على المستوى الفني أو السلوكي.

وأشار مدرب منتخب مصر إلى أنه لم يكن منشغلًا بتفاصيل تعاقده مع اتحاد الكرة، بقدر تركيزه على إسعاد الجماهير المصرية ورفع اسم المنتخب في المحافل الدولية.

وأضاف حسام حسن أنه أصبح يمتلك تصورًا شبه كامل لتشكيل منتخب مصر في كأس العالم، بما في ذلك مركز حراسة المرمى، مؤكدًا أن حالة الاستقرار الفني باتت قريبة داخل صفوف الفراعنة.

