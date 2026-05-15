يواصل أنيس بوجلبان نجم الكرة التونسية والأهلي الأسبق، والذي بات قريبًا من تولي إدارة الاسكاوتنج داخل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، الترتيب لصفقات فريق الكرة الأول في الموسم القادم.

واتفق سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي مع بوجلبان علي تولي لجنة الاسكاوتنج وسط أنباء عن دخول لاعب الفريق الأسبق الأنجولي جيلبرتو هذه اللجنة والعمل مع بوجلبان علي التعاقد مع صفقات مميزة للفريق الأحمر يستطيع من خلالها العودة للهيمنة علي البطولات المحلية والقارية.

بوجلبان ينهي اتفاقه مع مهاجم مغربي

وكشف مصدر بالأهلي، أن أنيس بوجلبان أنهي مهمته الأولي مع الأهلي من خلال الحصول علي موافقة المهاجم المغربي زكريا الدهشوري المحترف في نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني بٍشأن الانضمام للقلعة الحمراء في الموسم القادم.

وشدد المصدر، علي أن الأهلي لم يتفاوض مع النادي الإسباني حتى الآن ومن المنتظر أن يبدأ التفاوض الرسمي خلال الأيام المقبلة لاسيما مع وجود إعجاب شديد بقدرات اللاعب وإمكاناته.

مسيرة زكريا الدهشوري

زكريا الدهشوري صاحب الـ 26 عامًا وُلد في هولندا من أصول مغربية إذ يحمل جنسية الدولتين ولكن بدايته كانت بصفوف ناشئين نادي فينورد الهولندي ومنه لناشئين نادي سبارتان ثم فريق الشباب بنادي جو أهيد إيجلز الذي تم تصعيده لصفوف الفريق الأول به موسم 2019/20 ثم رحلّ بعد ثلاث مواسم معه بعدما سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين خلال 30 مباراة.

وانضم زكريا الدهشوري بعد ذلك لنادي كونينكليك الذي سجل بقميصه 16 هدفًا وصنع هدفين خلال 31 مباراة ليحصل على عرض جديد بالموسم التالي من نادي تيلستار الذي شارك بقميصه في 53 مباراة سجل خلاها 31 هدفًا وصنع 3 ليرحل بالموسم التالي لخوض أول تجربة احترافية له خارج هولندا من بوابة نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني.

