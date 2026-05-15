إعلان

15 سنة سجن.. حقيقة ادعاء شاب القبض على والده دون وجه حق بالفيوم

كتب : صابر المحلاوي

07:59 م 15/05/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على والده دون وجه حق بمحافظة الفيوم.

حقيقة ادعاء شاب القبض على والده دون وجه حق بالفيوم

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه بتاريخ 9 مارس الماضي، تمكنت حملة أمنية تابعة لمركز شرطة طامية من ضبط والد القائم على النشر، وهو مزارع صادر بحقه أحكام بالسجن لمدة عامين في قضيتين، وبحوزته فرد خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال محبوسًا تنفيذًا للأحكام الصادرة ضده.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه محكوم عليه بالحبس لمدة 15 سنة و9 أشهر في عدد من القضايا.

وبمواجهته، اعترف بادعاءاته الكاذبة بهدف الضغط للإفراج عن والده لتمكينه من المعارضة على الأحكام الصادرة ضده.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو متداول وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
قرار جديد من الأهلي بخصوص أشرف داري.. تفاصيل
رياضة محلية

قرار جديد من الأهلي بخصوص أشرف داري.. تفاصيل

"سقطت من أعلى برج القاهرة"..أكرم السعدني يكشف كواليس حلم طارد الفنانة سعاد
زووم

"سقطت من أعلى برج القاهرة"..أكرم السعدني يكشف كواليس حلم طارد الفنانة سعاد
"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
أخبار المحافظات

"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان