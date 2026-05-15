كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله أحد الأشخاص أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على والده دون وجه حق بمحافظة الفيوم.

حقيقة ادعاء شاب القبض على والده دون وجه حق بالفيوم

وبالفحص، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأنه بتاريخ 9 مارس الماضي، تمكنت حملة أمنية تابعة لمركز شرطة طامية من ضبط والد القائم على النشر، وهو مزارع صادر بحقه أحكام بالسجن لمدة عامين في قضيتين، وبحوزته فرد خرطوش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال محبوسًا تنفيذًا للأحكام الصادرة ضده.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وتبين أنه محكوم عليه بالحبس لمدة 15 سنة و9 أشهر في عدد من القضايا.

وبمواجهته، اعترف بادعاءاته الكاذبة بهدف الضغط للإفراج عن والده لتمكينه من المعارضة على الأحكام الصادرة ضده.

