سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 7010 جنيهات بنهاية تعاملات السبت إلى 6895 جنيها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، بتراجع قدره 115 جنيها للجرام.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب انخفاضا أيضا، حيث تراجع سعر الأونصة من 4715 دولارا إلى 4554 دولارا، بانخفاض قدره 161 دولارا.

تحركات الذهب في السوق المصري

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7010 جنيهات للجرام بنهاية تعاملات يوم السبت.

وانخفض السعر يوم الأحد إلى 7000 جنيه للجرام، ثم واصل التراجع يوم الاثنين مسجلا 6990 جنيها للجرام.

وتراجع يوم الثلاثاء إلى 6965 جنيها للجرام، ثم انخفض مجددا يوم الأربعاء إلى 6960 جنيها للجرام.

وعاود الارتفاع يوم الخميس ليسجل 6970 جنيها للجرام، قبل أن يهبط بشكل حاد في منتصف تعاملات اليوم الجمعة مسجلا 6895 جنيها للجرام.

تحركات الذهب في السوق العالمي

سجل سعر الذهب نحو 4715 دولارا للأونصة في نهاية تعاملات يومي السبت والأحد.

وارتفع يوم الاثنين إلى 4727 دولارا للأونصة، ثم تراجع يوم الثلاثاء ليسجل 4648 دولارا للأونصة.

وعاود الصعود يوم الأربعاء إلى 4682 دولارا للأونصة، ثم ارتفع يوم الخميس إلى 4699 دولارا للأونصة.

وفي منتصف تعاملات اليوم الجمعة، تراجع السعر إلى 4554 دولارا للأونصة.

