إمام عاشور يصدم الأهلي.. مصراوي يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

07:06 م 15/05/2026
قرر النادي الأهلي، فتح ملف اللاعبين الذين يرغب في الإبقاء عليهم لأطول مدة ممكنة سواء ممن تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي أو حتى بعد موسم أو موسمين بهدف تحصينهم وإبعاد الأندية عن مطاردتهم من خلال تجديد وتمديد عقودهم.

الأهلي يفتح ملف إمام عاشور

ومن بين هؤلاء اللاعبين، إمام عاشور نجم وسط الفريق الذي تم إبلاغه بعقد جلسة معه في الأيام المقبلة لفتح باب التفاوض بشأن تمديد تعاقده، وسط رغبة من النادي في الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف إذ ينتهي عقده بعد موسمين من الآن.

وكشف مصدر في الأهلي، إن النادي لا يمانع استمرار اللاعب لكنه يرفض في الوقت نفسه أي مطالب مالية يراها مبالغًا فيها أو لا تتناسب مع سياسة النادي الحالية.

وأشار إلي أن الأهلي يستعد لتقديم عرض مالي جديد يتضمن زيادة راتب إمام عاشور إلى 3 أضعاف عقده الحالي، حيث سيحصل على 40 مليون جنيه في الموسم الأول من العقد الجديد، مع زيادة سنوية تُقدر بمليوني جنيه، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات وتوفير 3 حملات إعلانية للاعب، يحصل من خلالها على 5 ملايين جنيه عن كل إعلان، بإجمالي 15 مليون جنيه إضافية سنويًا.

إمام عاشور يصدم الأهلي

وشدد المصدر علي أن إمام عاشور حينما علم برغبة النادي في الجلوس معه لتمديد عقده أعاد تمسكه بأن تتم مساواته برواتب زميليه في الفريق أحمد سيد زيزو أو محمود حسن تريزيجيه اللذان يتقاضا ما بين 80-100 مليون جنيه في الموسم.

وكشف، أنه في حال تمسك إمام عاشور بشروطه المالية ، سيتم إبلاغه بإمكانية إحضار عرض رسمي عقب كأس العالم لا يقل عن 6 ملايين دولار للموافقة علي رحيله نهائيًا عن الفريق.

