إعلان

"عايزين مبالغ ضخمة".. أسرة بحار المنوفية تكشف مطالب قراصنة الصومال (فيديو)

كتب : أحمد الباهي

07:58 م 15/05/2026

سامح عبدالعظيم المختطف في الصومال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعيش أسرة الشاب سامح عبدالعظيم، من قرية اصطباري التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من القلق الشديد، بعد تعرض السفينة التي يعمل عليها للاختطاف من قبل قراصنة قبالة السواحل الصومالية، وانقطاع التواصل معه منذ أيام.

آخر مكالمة كانت استغاثة

وقال خال الشاب، في تصريحات لموقع “مصراوي”، إن آخر مكالمة جمعت الأسرة بـ"سامح" كانت بمثابة استغاثة، بعدما أبلغه بنفاد كميات كبيرة من الطعام والمياه داخل السفينة، وتدهور الأوضاع الإنسانية لطاقم السفينة.

القراصنة يطلبون فدية ضخمة

وأضاف أن القراصنة طلبوا مبالغ مالية ضخمة مقابل الإفراج عن الطاقم، مؤكدًا أن الأسر لا تملك القدرة على تدبير تلك الأموال، وسط حالة من العجز والخوف على حياة ذويهم.

يعول والدته وطفله الوحيد

وأوضح أن سامح هو العائل الوحيد لوالدته المسنة، كما يعول نجله الصغير بعد وفاة والديه وزوجته، وكان يعمل بالخارج لتوفير حياة كريمة لأسرته.
وتابع: “والده وزوجته متوفيان، ويعيش طفله مع جدته المسنة التي لا تقوى على رعايته بمفردها”.

مناشدات بالتدخل العاجل

وناشدت الأسرة الجهات المعنية بسرعة التدخل والتحرك لإنقاذ البحارة المحتجزين، وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السفينة.
وأكدت الأسرة أن الساعات الأخيرة كانت الأصعب، في ظل غياب أي معلومات جديدة عن مصير “سامح” وباقي أفراد الطاقم، داعين الله أن تنتهي الأزمة بعودتهم سالمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختطاف سفينة قراصنة الصومال اختطاف بحار مصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة
رياضة محلية

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة

حفظ التحقيقات مع الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة أجنبية
حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات مع الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة أجنبية
ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية
أخبار المحافظات

"وحيد أبيه".. نهاية مأساوية لشاب من الدقهلية في رحلة هجرة غير شرعية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان