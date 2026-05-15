تعيش أسرة الشاب سامح عبدالعظيم، من قرية اصطباري التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من القلق الشديد، بعد تعرض السفينة التي يعمل عليها للاختطاف من قبل قراصنة قبالة السواحل الصومالية، وانقطاع التواصل معه منذ أيام.

آخر مكالمة كانت استغاثة

وقال خال الشاب، في تصريحات لموقع “مصراوي”، إن آخر مكالمة جمعت الأسرة بـ"سامح" كانت بمثابة استغاثة، بعدما أبلغه بنفاد كميات كبيرة من الطعام والمياه داخل السفينة، وتدهور الأوضاع الإنسانية لطاقم السفينة.

القراصنة يطلبون فدية ضخمة

وأضاف أن القراصنة طلبوا مبالغ مالية ضخمة مقابل الإفراج عن الطاقم، مؤكدًا أن الأسر لا تملك القدرة على تدبير تلك الأموال، وسط حالة من العجز والخوف على حياة ذويهم.

يعول والدته وطفله الوحيد

وأوضح أن سامح هو العائل الوحيد لوالدته المسنة، كما يعول نجله الصغير بعد وفاة والديه وزوجته، وكان يعمل بالخارج لتوفير حياة كريمة لأسرته.

وتابع: “والده وزوجته متوفيان، ويعيش طفله مع جدته المسنة التي لا تقوى على رعايته بمفردها”.

مناشدات بالتدخل العاجل

وناشدت الأسرة الجهات المعنية بسرعة التدخل والتحرك لإنقاذ البحارة المحتجزين، وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السفينة.

وأكدت الأسرة أن الساعات الأخيرة كانت الأصعب، في ظل غياب أي معلومات جديدة عن مصير “سامح” وباقي أفراد الطاقم، داعين الله أن تنتهي الأزمة بعودتهم سالمين.