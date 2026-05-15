إعلان

حفظ التحقيقات مع الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة أجنبية

كتب : أحمد عادل

07:20 م 15/05/2026

الفنان محمود حجازي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حفظ التحقيقات في الدعوى الجنائية ضد الفنان محمود حجازي، في اتهامه باغتصاب فتاة تحمل جنسية أجنبية داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وقال شعبان سعيد، دفاع الفنان محمود حجازي، إن النيابة العامة أصدرت قرارها بعد تحقيقات موسعة وفحص دقيق لأوراق القضية، موضحًا أن قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" يصدر بمذكرة قانونية مسببة عقب انتهاء التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد قررت، خلال شهر فبراير الماضي، إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة أجنبية تتهم فيه الفنان محمود حجازي باغتصابها والتحرش بها أثناء تواجدهما داخل أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، قبل أن تنتهي إلى حفظ التحقيقات وإصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمود حجازي نيابة وسط القاهرة تهمة الاغتصاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
أخبار البنوك

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي
حوادث وقضايا

ذعر في غرفة مغلقة.. استغاثة طبيبة مستشفى "السيدة زينب" تنتهي بالتراضي

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات
كرة نسائية

خسر الدوري والكأس.. الأهلي يستقر على رحيل مدرب فريق السيدات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان