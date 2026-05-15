حفظ التحقيقات مع الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة أجنبية

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حفظ التحقيقات في الدعوى الجنائية ضد الفنان محمود حجازي، في اتهامه باغتصاب فتاة تحمل جنسية أجنبية داخل أحد الفنادق بالقاهرة.

وقال شعبان سعيد، دفاع الفنان محمود حجازي، إن النيابة العامة أصدرت قرارها بعد تحقيقات موسعة وفحص دقيق لأوراق القضية، موضحًا أن قرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" يصدر بمذكرة قانونية مسببة عقب انتهاء التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق قد قررت، خلال شهر فبراير الماضي، إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه في الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مديرية أمن القاهرة بلاغًا من فتاة أجنبية تتهم فيه الفنان محمود حجازي باغتصابها والتحرش بها أثناء تواجدهما داخل أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الواقعة، قبل أن تنتهي إلى حفظ التحقيقات وإصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.