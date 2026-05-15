كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية بمحافظة الأقصر.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الأقصر بلاغًا من موظف مقيم بدائرة القسم، أفاد فيه باكتشافه سرقة دراجته النارية أثناء توقفها أمام منزله.

على الفور، جرى تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بذات الدائرة.

ضبط "عنصر جنائي" بـ مخدرات وسلاح بالأقصر

وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزة المتهم على الدراجة النارية المستولى عليها، وكمية من مخدري الحشيش والشابو، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وبمواجهته، أقر بارتكاب واقعة السرقة، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

