الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

22:00

ليفربول

مصر

19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

21:00

الرياض

كيف وفر نادي الزمالك 35 مليون جنيه من دعم الجماهير؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 15/05/2026
    جماهير الزمالك (1)
    تيفو جماهير الزمالك (2)
    تيفو جماهير الزمالك (3)
    تيفو جماهير الزمالك (4)
    جماهير الزمالك
    جماهير نادي الزمالك (5) (1)
    جماهير نادي الزمالك (8) (1)
    جماهير نادي الزمالك (4) (1)
    جماهير نادي الزمالك (3) (1)
    جماهير نادي الزمالك (7) (1)
    جماهير نادي الزمالك (2) (1)
    جماهير نادي الزمالك (6) (1)
    جماهير الزمالك من البحيرة

نجح التطبيق الرسمي لنادي الزمالك "زملكاوي" في توفير نحو 35 مليون جنيه لدعم القلعة البيضاء، منذ تدشينه خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس حجم المساندة الجماهيرية للنادي.

وأعلن التطبيق، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، أن جماهير الزمالك ساهمت بشكل كبير في توفير هذه الموارد المالية، التي تم ضخها داخل النادي خلال الأسابيع الأخيرة، رغم أن التطبيق ما زال في مرحلة البث التجريبي.

وأوضح التطبيق أن المبلغ تم توفيره خلال ما يقرب من شهر واحد فقط، وهو ما يعكس التفاعل الكبير من جماهير الزمالك مع المبادرة، ورغبتهم في مساندة النادي خلال المرحلة الحالية.

ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية عن النادي، وتلبية احتياجاته المختلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القلعة البيضاء مؤخرًا.

ووجهت إدارة التطبيق رسالة شكر وتقدير إلى جماهير الزمالك، مؤكدة أن مساهماتهم لعبت دورًا مؤثرًا في دعم النادي، وتعكس قوة العلاقة والترابط بين جماهير القلعة البيضاء وناديهم في مختلف الظروف.

