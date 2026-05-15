كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى الفتيات وهي ترقص في أحد شوارع محافظة الجيزة، متسببة في تعطيل حركة المرور وتعريض حياتها وحياة المواطنين للخطر.

ضبط سيدة ظهرت في فيديو رقص بشوارع الجيزة

بالفحص، تم تحديد وضبط السيدة الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ولها معلومات جنائية.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو، موضحة أن هدفها كان استجداء المارة بطريقة ساخرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

