برلين (أ ش أ)

اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرز في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عودة الأخير من الصين، على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، وفتح مضيق هرمز، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ميرتس، في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه تناول أيضًا خلال الاتصال مع ترامب، جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، إلى جانب تنسيق المواقف قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وألمانيا “شريكان قويان داخل حلف قوي".