إعلان

ميرتس وترامب: يجب فتح مضيق هرمز وألا تمتلك طهران سلاحًا نوويًا

كتب : مصراوي

07:55 م 15/05/2026

فريدريش ميرتس وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

برلين (أ ش أ)

اتفق المستشار الألماني فريدريش ميرز في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال عودة الأخير من الصين، على ضرورة عودة إيران إلى طاولة المفاوضات، وفتح مضيق هرمز، ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ميرتس، في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه تناول أيضًا خلال الاتصال مع ترامب، جهود التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، إلى جانب تنسيق المواقف قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وألمانيا “شريكان قويان داخل حلف قوي".

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران مضيق هرمز المستشار الألماني حرب أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

بملابس البحر.. كنزي دياب تثير الجدل في أحدث ظهور على السوشيال ميديا
ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا تدمير جسور ومحطات كهرباء إيران في يومين

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة
رياضة محلية

محمد صلاح تحت "المجهر" في مواجهة ليفربول وأستون فيلا.. الليلة

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

معتمد جمال يتحدث عن مستقبله ودور الجماهير في نهائي الكونفدرالية
"سقطت من أعلى برج القاهرة"..أكرم السعدني يكشف كواليس حلم طارد الفنانة سعاد
زووم

"سقطت من أعلى برج القاهرة"..أكرم السعدني يكشف كواليس حلم طارد الفنانة سعاد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان