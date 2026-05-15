أصدر غزل المحلة بياناً رسمياً مساء اليوم الجمعة كشف خلاله تفاصيل أزمة رحيل المدير الفني علاء عبدالعال عن قيادة الفريق، رغم الاتفاق المسبق على بقائه واستكمال مهمته خلال الفترة المقبلة.

بيان رسمي من غزل المحلة بشأن استقالة علاء عبدالعال

وقال النادي في بيانه:"يستنكر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم ما قام به المدير الفني للفريق الأول الكابتن علاء عبد العال، بعد إبلاغه النادي صباح اليوم باعتذاره عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق رغم الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة معه مساء أمس والتي تم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بالفريق، وتجديد الثقة فيه بشكل كامل والاتفاق على استمراره وقيادة مران الفريق اليوم بصورة طبيعية".

وأضاف:"يؤكد مجلس الإدارة أن النادي تعامل بمنتهى الدعم والثقة مع المدير الفني طوال الفترة الماضية وتحمل الكثير من الظروف والنتائج الصعبة إيماناً بقدراته الفنية وحرصاً على استقرار الفريق في مرحلة بالغة الحساسية من عمر مسابقة الدوري الممتاز".



وتابع:"إلا أن قرار الرحيل المفاجئ وفي هذا التوقيت الحرج تحديداً، ودون مراعاة لمسؤولياته تجاه الفريق أو تقدير لحجم التحديات التي يواجهها النادي في صراع البقاء بالدوري يعد تصرفاً غير مقبول، خاصة بعدما تم الاتفاق بشكل واضح وصريح على استمرار الجهاز الفني".

وواصل البيان:"يؤكد نادي غزل المحلة أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما حدث، وأنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي كاملة، وفقاً للوائح والضوابط المنظمة حفاظاً على استقرار الكيان وحقوق جماهيره العظيمة وحتى لا يتكرر الأمر مع أندية أخرى".

وأتم:"كما يشدد مجلس الإدارة على أن غزل المحلة، بجماهيره وتاريخه وقيمته الكبيرة قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وسيظل دائماً كياناً كبيراً لا يتأثر بالأفراد وسيواصل العمل بكل قوة من أجل الحفاظ على مكانته بين الكبار".

تفاصيل استقالة علاء عبدالعال

وكان علاء عبدالعال تقدم باستقالته عقب خسارة غزل المحلة أمام زد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات مرحلة الهبوط ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الإعلامي جمال الغندور كشف في وقت سابق أن المدرب أعلن استقالته فور نهاية اللقاء، إلا أن المهندس وليد خليل رئيس النادي رفضها في ظل ضيق الوقت خاصة مع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية مرحلة الهبوط.

