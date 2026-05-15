"ركبنا بتخبط في بعض".. على أبو جريشة يكشف تفاصيل بدايته و أول ألقابه الإفريقية

كشف حسام وإبراهيم حسن، كواليس ذكرياتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي مع المنتخب الوطني والتأهل لكأس العالم، وكذلك تجربة الاحتراف.

وقال حسام حسن، عبر برنامج ملعب أون: "ستاد القاهرة له هيبة وتاريخ الكرة في مصر، وكان حلم لنا أنا وإبراهيم منذ الصغر، وفخر كبير أننا مثلنا مصر ولعبنا في هذا الملعب الأسطورة، والحمدلله فرحنا الجماهير".

وأضاف: "إبراهيم أفضل ظهير أيمن ومثل مصر في منتخب العالم 3 مرات، ونحاول تعليم اللاعبين في نفس مركزه مهاراته، ومضيت في سبورتنج لشبونة قبل كأس العالم، ولو رجع الزمن كنا هنكمل في الاحتراف ومش هنرجع".

وأكد إبراهيم حسن: "استاد القاهرة شاف تاريخ كبير منها وصولنا كأس العالم 90، أنا وحسام لعبنا رأس حربة في مباراة بسويسرا، الإحتراف في وقتنا كان صعب جداً لأن محدش كان شايفنا وكان عدد المحترفين قليل جداً.

