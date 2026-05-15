مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

حسام حسن: لو رجع الزمن كنا كملنا في مشوار الاحتراف

كتب : محمد الميموني

12:02 ص 15/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسام وإبراهيم حسن (2)
  • عرض 5 صورة
    حسام وإبراهيم حسن (1)
  • عرض 5 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 5 صورة
    إبراهيم حسن وحسام حسن و سيف زاهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسام وإبراهيم حسن، كواليس ذكرياتهم على ملعب ستاد القاهرة الدولي مع المنتخب الوطني والتأهل لكأس العالم، وكذلك تجربة الاحتراف.

وقال حسام حسن، عبر برنامج ملعب أون: "ستاد القاهرة له هيبة وتاريخ الكرة في مصر، وكان حلم لنا أنا وإبراهيم منذ الصغر، وفخر كبير أننا مثلنا مصر ولعبنا في هذا الملعب الأسطورة، والحمدلله فرحنا الجماهير".

وأضاف: "إبراهيم أفضل ظهير أيمن ومثل مصر في منتخب العالم 3 مرات، ونحاول تعليم اللاعبين في نفس مركزه مهاراته، ومضيت في سبورتنج لشبونة قبل كأس العالم، ولو رجع الزمن كنا هنكمل في الاحتراف ومش هنرجع".

وأكد إبراهيم حسن: "استاد القاهرة شاف تاريخ كبير منها وصولنا كأس العالم 90، أنا وحسام لعبنا رأس حربة في مباراة بسويسرا، الإحتراف في وقتنا كان صعب جداً لأن محدش كان شايفنا وكان عدد المحترفين قليل جداً.

اقرأ اياضاً:

"تفاؤل وثقة ورسائل حماسية".. جماهير الزمالك تتحدث عن نهائي الكونفدرالية

أول ظهور لـ محمد صلاح في مران ليفربول بعد العودة من الإصابة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن إبراهيم حسن استاد القاهرة الدولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
رياضة محلية

نجم الزمالك السابق: معتمد جمال الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم
سقوط بلوجر في مدينة نصر.. فيديوهات مثيرة للجدل قادتها إلى قبضة الأمن
حوادث وقضايا

سقوط بلوجر في مدينة نصر.. فيديوهات مثيرة للجدل قادتها إلى قبضة الأمن
موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
"من الملاكمة لكرة القدم".. الوجه الخفي للرئيس دونالد ترامب
رياضة عربية وعالمية

"من الملاكمة لكرة القدم".. الوجه الخفي للرئيس دونالد ترامب
"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد
رياضة محلية

"موعد التوقيع والراتب".. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل التعاقد مع مهاجم جديد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية