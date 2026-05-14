"ركبنا بتخبط في بعض".. على أبو جريشة يكشف تفاصيل بدايته و أول ألقابه الإفريقية

كشف عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، كواليس مثيرة من فترة تدريب التوأم حسام وإبراهيم حسن في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، موضحًا تفاصيل اعتراض إبراهيم حسن على تغيير مركزه داخل الملعب، والموقف الذي جمعه بإخوته مع الكابتن حسن حمدي بعد القرار الذي غيّر مسيرته الكروية بالكامل.

وقال عادل طعيمة في تصريحات لمصراوي: "بفضل الله تمكنت من اكتشاف العديد من اللاعبين سواء في مصر أو في السعودية، ولدي القدرة على رؤية موهبة اللاعب وتحديد مركزه الأنسب وهي هبة من الله وخبرة اكتسبها من الممارسة والتعليم".

وتابع: "لم أقم بتغيير مركز إبراهيم حسن فقط، بل فعلت هذا مع أكثر من لاعب سواء في جيله أو الجيل الذي بعده".

وواصل: "عندما شاهدت إبراهيم حسن رأيت فيه ظهير أيمن مميز، وبالفعل قمت بتغيير مركزه من المهاجم للظهير، رغم أني كنت أملك ظهيريين مميزين للغاية هم خالد جلال وعلي عباس".

وكشف طعيمة مفاجأة: "عندما قمت بتغيير مركز إبراهيم، جلب لي إخوته كلهم من ضمنهم المرحوم مصطفي حسن، واشتكوني لمدير الكرة حينها حسن حمدي، وجلسوا في مكتبه معترضين على قراري، ليقوم باحضارى للمكتب وعندما دخلت وجدت إخوته".

وأكمل تصريحاته: "في الأهلي كل فرد يعمل في منصبه دون تدخل من أحد، لذلك عندما دخلت مكتب الكابتن حسن حمدي وجدت إخوت إبراهيم، فنظر لي وابتسم حتى لا انزعج، وقال لي إن إبراهيم زعلان علشان غيرت مركزه وأخوته جاؤوا ليستفسروا فقط عن السبب".

وأكد: "كابتن حسن لم يتدخل في قراري حينها، وصممت وقلت إبراهيم مش هيلعب إلا باك رايت، وأبلغته أنه سيكون أفضل لاعب في مركزه في مصر وأفريقيا وهذا ما حدث".

واختتم: "حسام وإبراهيم حسن تدربوا معى قرابة الـ6 سنوات من 82 لسنة 86، والثنائي يتواصل معي حتى الآن وفوجئت بحديثهم عني في قناة أون سبورت".

