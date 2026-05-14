ماذا قال الونش على مواجهة اتحاد العاصمة في عودة نهائي كأس الكونفدرالية؟

تحدث إبراهيم حسن، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل بداياته مع شقيقه حسام حسن في كرة القدم، مؤكدًا أنهما عملا في فرن عيش من أجل توفير تكلفة استمارة اختبارات النادي الأهلي وشراء أحذية كرة القدم.

وقال إبراهيم حسن في حلقة مسجلة عبر "أون سبورت": "اشتغلت أنا وحسام في فرن عيش عشان نجيب استمارة اختبارات الأهلي وأحذية الكرة".

وأضاف: "كنا في قطاع الناشئين نلاعب الفريق الأول للأهلي ماتشات ودية، وكانوا بيخافوا مننا، وكان الفريق وقتها فيه نجوم كبار زي الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد".

وأكد : "أن بعد الرحيل عن الأهلي بدون أي سبب، كان عندنا رغبة اللعب خارج مصر في تركيا، ورفضنا اللعب لأي نادي في مصر، لكن تعرضنا لهجوم غريب، وعشان كده رحنا الزمالك وخدنا الموضوع تحدي".

