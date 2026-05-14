الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

إبراهيم حسن: اشتغلت أنا وحسام في "فرن عيش" علشان اختبارات الأهلي

كتب : محمد الميموني

12:24 ص 14/05/2026 تعديل في 12:49 ص
  
تحدث إبراهيم حسن، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل بداياته مع شقيقه حسام حسن في كرة القدم، مؤكدًا أنهما عملا في فرن عيش من أجل توفير تكلفة استمارة اختبارات النادي الأهلي وشراء أحذية كرة القدم.

وقال إبراهيم حسن في حلقة مسجلة عبر "أون سبورت": "اشتغلت أنا وحسام في فرن عيش عشان نجيب استمارة اختبارات الأهلي وأحذية الكرة".

وأضاف: "كنا في قطاع الناشئين نلاعب الفريق الأول للأهلي ماتشات ودية، وكانوا بيخافوا مننا، وكان الفريق وقتها فيه نجوم كبار زي الكابتن محمود الخطيب وطاهر أبو زيد".

وأكد : "أن بعد الرحيل عن الأهلي بدون أي سبب، كان عندنا رغبة اللعب خارج مصر في تركيا، ورفضنا اللعب لأي نادي في مصر، لكن تعرضنا لهجوم غريب، وعشان كده رحنا الزمالك وخدنا الموضوع تحدي".

إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"
إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"
"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور

مجدي الجلاد يرد على السؤال الصعب: هل حسني مبارك اتظلم؟ (فيديو)

