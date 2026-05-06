دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 1
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

2 1
21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

0 5
19:45

العين

"عايز مننا ايه".. حسام حسن يكشف كواليس مكالمته مع صالح سليم قبل الاحتراف

كتب : نهي خورشيد

08:44 م 06/05/2026 تعديل في 09:32 م
    حسام حسن
    حسام حسن ومنتخب مصر
    التوأم إبراهيم وحسام حسن
    صالح سليم 3
    هشام ووالده صالح سليم
    صالح سليم مع عمر الشريف
    محمد عبد السلام وصالح سليم
    صالح سليم
    صالح سليم
    صالح سليم مع عادل أمام

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، كواليس المكالمة التي جمعت بينه وبين صالح سليم رئيس النادي الأهلي السابق، قبل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء من أجل الاحتراف الخارجي.

حسام حسن يروي ما دار مع صالح سليم قبل احترافه


وقال حسن في تصريحات سابقة لـ برنامج "صاحبة السعادة":" كلمت الكابتن ثابت البطل وقلت له أنا مش عايز اسافر وعايز أقعد في مصر بس مالقيتش أي رد فعل".

وأضاف:"بعدها اتصلت بالكابتن صالح سليم الله يرحمه في البيت، وقلت له نفس الكلام فقال لي جملة استغربتها جداً "يا ابني إنت عايز مننا إيه؟ إحنا مضينا وخدنا الفلوس خلاص، وإنت حر مع النادي ده"".


وتابع المدير الفني للفراعنة:"بصراحة اتصدمت جدًا من الرد، بعدها كلمت النادي التركي وقلت لهم إني مش هقدر أسافر، لكن هما تمسكوا بيا جداً وقالوا إنهم عايزيني وإن الاتفاق تم وقعدوا حوالي سنتين يحاولوا يقنعوني بس أنا كنت مصمم أقعد في النادي الأهلي".

وواصل حسن:"الموضوع كبر، ووصل إنهم اشتكوا في الفيفا ولما حسوا إني مش هغير قراري قالوا هيحطوا علي غرامة 10 آلاف دولار".

وأكمل:"وقتها كان رقم كبير جدًا بالنسبة لي، خصوصاً إن مرتبي كان حوالي 400 جنيه بس، ومكافأة الدوري وقتها كانت تقريباً 10 آلاف جنيه".


وأتم حديثه قائلاً:"حاولنا نحل الموضوع وكلمت الكابتن ثابت تاني، لكنه قال إن النادي مش هيدفع حاجة وإن الأهلي أخد الفلوس خلاص زي ما الكابتن صالح قال من الأول".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي النادي المصري 20 مايو في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز

