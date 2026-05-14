خطفت جنا عمرو دياب ابنة الهضبة عمرو دياب، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أحدث ظهور لـ جنا عمرو دياب

ونشرت جنا، الصور التي ظهرت فيها بأكثر من إطلالة مختلفة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور،كالتالي: "جميلة، الأفضل دائما، برنسيسة، الأفضل للأبد، أحلى جنا، عسل أوي".

جنا عمرو دياب تطرح أغنية Jim Lovell

وتواصل جنا دياب، طرح عدد من الأغاني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وكان آخرها أغنية بعنوان "Jim Lovell".

وكشفت جنا دياب عن تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" العالمية وهي شركة تسجيلات أمريكية، لتعلن "جنا" بدء مسيرتها الغنائية بشكل احترافي على خطى والدها النجم عمرو دياب.

وقامت "جنا" عقب تعاقدها مع شركة "إنترسكوب" بالاحتفال مع عدد من المسؤولين عن الشركة، وعلقت: "خمنوا من تعاقد للتو مع شركة إنتر سكوب، لا أستطيع أن أعبر عن مدي سعادتي لأكون جزءًا من فريق العمل المذهل هذا".



