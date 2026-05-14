الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

لتفادي العقوبات.. الزمالك ينهي ازمة تذاكر كاف قبل نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

01:00 ص 14/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (8) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (7) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (4) (1)

انهى نادي الزمالك أزمة التذاكر المخصصة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقرر له يوم السبت.

ووفقا لمصدر مطلع أكد في تصريحات خاصة ان نادي الزمالك أرسل للكاف 700 تذكرة لمباراة اتحاد العاصمة حصة الاتحاد الأفريقي من المباراة النهائية لتفادي العقوبات قبل نهائي الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره فريق اتحاد العاصمة، يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، ضمن منافسات دور الإياب في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2025/26.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد " القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس.

ويدخل فريق الزمالك المباراة سعيا لتحقيق لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بينما يسعى فريق اتحاد العاصمة في التعادل أمام الزمالك ليتوج بالبطولة.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة الجزائري قد فاز على فريق الزمالك بهدف دون رد في منافسات دور الذهاب من نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

