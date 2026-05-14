تحركان من معتمد جمال قبل إياب نهائي الكونفدرالية.. ما هما؟

شدد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبرز تصريحات الونش عن إياب نهائي الكونفدرالية

وقال الونش في تصريحات عبر الكاف: "الجميع داخل الفريق يدرك أهمية اللقاء قدمنا مباراة كبيرة في الجزائر وكان سيناريو المباراة غريباً أنهينا الشوط الأول من لقاء الذهاب، ونستعد الآن للشوط الثاني على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

وأضاف: "لاعبي الزمالك بذلوا أقصى ما لديهم طوال الموسم وهدفنا هو تحقيق الفوز في مباراة الإياب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير".

وتابع مدافع الزمالك: "لدينا هدف واضح في مباراة الإياب ونسعى لتحقيقه، والفريق بالكامل يلعب على قلب رجل واحد من أجل حصد البطولة".

وعن زميله حسام عبد المجيد قال: "يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم، والخطأ وارد من أي لاعب في أي وقت لكن يجب دعمه من الجماهير، ولا ننسى أنه من أفضل لاعبي الفريق".

كما أشاد الونش بزميله محمد شحاتة قائلاً: "نشكره على موقفه في مباراة الذهاب، كان تصرفاً نابعاً من لاعب يتحمل المسؤولية ونتمنى التتويج باللقب من أجل كل اللاعبين".

واختتم تصريحاته قائلاً:"أشكر جماهير الزمالك على دعمهم المستمر لنا داخل مصر وخارجها، ونتمنى أن ننجح في إسعادهم بتحقيق اللقب خلال الفترة المقبلة".

موعد إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب 5 يوليو في الجزائر، انتهى بفوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

