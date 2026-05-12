هل ينتهي مشوار عبدالله السعيد في الملاعب بنهاية الموسم؟

موقف معقد.. ماذا يحتاج الإسماعيلي للبقاء في الدوري الممتاز؟

بعد تصريحاته عن إمام عاشور.. من هو أدم وطني وكيل اللاعبين؟

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الأقاويل حول مصير عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، واحتمالية اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

مشوار عبدالله السعيد مع الزمالك

ويبلغ عبدالله السعيد 41 عامًا، ويواصل تقديم مستويات مميزة مع الزمالك، حيث ساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب اقترابه من التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كان عبد الله السعيد قد انضم لنادي الزمالك في يناير 2024 بعقد لمدة موسم ونصف، قبل أن يتم تمديد التعاقد بين الطرفين حتى صيف 2027.

وشارك عبد الله السعيد مع الزمالك في 72 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، وتُوج مع الفريق بلقبي كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي.

كما خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بمعدل 1.069 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

موقف عبدالله السعيد من الاعتزال

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن عبدالله السعيد يتبقى في عقده موسم إضافي مع نادي الزمالك بخلاف الموسم الحالي، ما يعني أن فكرة الاعتزال ليست مطروحة في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن اللاعب يميل إلى الاستمرار لموسم آخر، خاصة في حال نجاح الزمالك في التتويج بالدوري هذا الموسم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

كما أشار إلى أن ارتباط السعيد بجماهير الزمالك في الفترة الأخيرة يمثل دافعًا إضافيًا للاستمرار داخل الملاعب، رغم بعض الظروف التي يمر بها، مؤكدًا أنه لا يفكر حاليًا في الاعتزال بنهاية الموسم.