مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

جميع المباريات

إعلان

هل ينتهي مشوار عبدالله السعيد في الملاعب بنهاية الموسم؟

كتب : محمد خيري

02:57 م 12/05/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد 1
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد وآدم كايد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 11 صورة
    عبدالله السعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الأقاويل حول مصير عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، واحتمالية اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

مشوار عبدالله السعيد مع الزمالك

ويبلغ عبدالله السعيد 41 عامًا، ويواصل تقديم مستويات مميزة مع الزمالك، حيث ساهم في وصول الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب اقترابه من التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

كان عبد الله السعيد قد انضم لنادي الزمالك في يناير 2024 بعقد لمدة موسم ونصف، قبل أن يتم تمديد التعاقد بين الطرفين حتى صيف 2027.

وشارك عبد الله السعيد مع الزمالك في 72 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، وتُوج مع الفريق بلقبي كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي.

كما خاض 18 مباراة مع الزمالك هذا الموسم بمعدل 1.069 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع هدفًا واحدًا.

موقف عبدالله السعيد من الاعتزال

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن عبدالله السعيد يتبقى في عقده موسم إضافي مع نادي الزمالك بخلاف الموسم الحالي، ما يعني أن فكرة الاعتزال ليست مطروحة في الوقت الحالي.

وأضاف المصدر أن اللاعب يميل إلى الاستمرار لموسم آخر، خاصة في حال نجاح الزمالك في التتويج بالدوري هذا الموسم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

كما أشار إلى أن ارتباط السعيد بجماهير الزمالك في الفترة الأخيرة يمثل دافعًا إضافيًا للاستمرار داخل الملاعب، رغم بعض الظروف التي يمر بها، مؤكدًا أنه لا يفكر حاليًا في الاعتزال بنهاية الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالله السعيد الزمالك الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟
زووم

ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟
"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
نصائح طبية

"العزل وتتبع المخالطين".. كيف تمنع الدول تفشي فيروس هانتا؟
من البقر إلى الأفيال.. كيف تسببت الحيوانات في كوارث غير متوقعة؟ (صور)
علاقات

من البقر إلى الأفيال.. كيف تسببت الحيوانات في كوارث غير متوقعة؟ (صور)
استطلاع رأي: 25 % من الأمريكيين يعتقدون أن محاولات اغتيال ترامب مفبركة
شئون عربية و دولية

استطلاع رأي: 25 % من الأمريكيين يعتقدون أن محاولات اغتيال ترامب مفبركة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
رياضة محلية

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السر في شهادة المطابقة.. مصدر يكشف تفاصيل أزمة المرافق لأصحاب طلبات التصالح
مدبولي يوجه بإعداد كيان موحد لتنظيم السوق العقارية وحصر الأصول غير المستغلة
وزيرة التنمية المحلية: ندرس تعديلات جديدة على ملف التصالح في مخالفات البناء
الصور الأولى من جنازة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة
غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي
"الكهرباء" تكشف أسباب خصم جزء من رصيد العداد مسبق الدفع