تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، أحد أكبر مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام الجاري تنفيذها حاليًا بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

مسار مترو الإسكندرية المرحلة الأولى



يمتد مسار المرحلة الأولى من المشروع من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كيلومتر، منها 6.5 كيلومتر سطحية في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير.

وتتضمن المرحلة الأولى 20 محطة، تشمل 6 محطات سطحية و14 محطة علوية، إلى جانب الوحدات المتحركة الخاصة بالمشروع، والتي سيتم تصنيعها وإنتاجها بالشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيريك"، بإجمالي 21 قطارًا تضم 189 عربة.

المرحلة الثانية من مترو الإسكندرية



تشمل المراحل المستقبلية للمشروع تنفيذ المرحلة الثانية من الظاهرية حتى الكيلو 21 بطريق الإسكندرية - مطروح، بطول إجمالي 31 كيلومترًا وعدد 21 محطة.

المرحلة الثالثة من مترو الإسكندرية



فيما تمتد المرحلة الثالثة من الكيلو 21 حتى مطار برج العرب بطول 23 كيلومترًا وعدد 10 محطات، بما يربط مدينة الإسكندرية بمطار برج العرب.

ومن المقرر أن يُحدث المشروع نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الصديق للبيئة بمحافظة الإسكندرية، حيث يساهم في تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، إلى جانب استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب وتقليل استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي والضوضاء عبر الاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

كما يسهم المشروع في تحقيق عائد اقتصادي من خلال تقليل الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب شريحة من المواطنين لاستخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام.

الطاقة الاستيعابية لمترو الإسكندرية



من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل، فضلًا عن مساهمته في رفع الطاقة الاستيعابية للركاب من 2850 راكبًا/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه.

مترو الإسكندرية يختصر نصف الوقت



يقلل مترو الإسكندرية زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، مع زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف الدقيقة.

وسيحقق المشروع التكامل مع عدد من وسائل النقل المختلفة، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة، كما سيتكامل مستقبلًا مع خط القطار السريع الأول بمحطة برج العرب، وخط القطار السريع الرابع بمحطة أبو قير الجديدة.