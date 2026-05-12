ماذا قالت ليلى علوي عن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد وفاته؟

كتب : مروان الطيب

03:17 م 12/05/2026

نعت النجمة ليلى علوي، الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت ليلى علوي صورة أرشيفية له عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت: "بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله أنعى الفنان الكبير والقدير عبد الرحمن أبو زهرة الذي أعجبت بيه منذ طفولتي كممثل ولما عرفته كان مثل أعلي ليا في المباديء والأحترام والفلسفة والايمان، أب عظيم وزوج عظيم، له بصمات كثيرة في الدراما وفي المسرح وفي السينما و في نفوسنا جميعاً، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، خالص العزاء لأسرته الكريمة ولجمهوره ومحبيه".

نجل عبدالرحمن أبوزهرة يوجه الشكر للرئيس السيسي

ووجه الفنان أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم والده في أزمته الصحية مؤخرا، وتوجيه الرئيس بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب أحمد أبوزهرة على فيسبوك: "كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه الدائم بالوالد منذ بداية مرضه وحتى وفاته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد ومكان عزاء عبدالرحمن أبو زهرة


ومن المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة غدا الأربعاء داخل مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع.

