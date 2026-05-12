عمرو زكي: منسي قلبه نضيف.. ولاعبي الزمالك أبطال الدوري والكونفدرالية

أكد عمرو زكي نجم الزمالك السابق، سعادته الكبيرة بالدعم الجماهيري الذي حظي به الفريق خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيدًا بالحضور القوي لجماهير الزمالك والجمهور المصري في الجزائر ومساندتهم المستمرة للفريق.

ووجّه عمرو زكي رسالة شكر، عبر برنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل، إلى معتمد جمال المدير الفني للفريق، تقديرًا للمجهود الكبير الذي يبذله مع الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يسير بخطوات جيدة في المنافسة على البطولات.

الزمالك بطل الدوري والكونفدرالية

وأضاف نجم الزمالك السابق أن بطولتي الدوري والكونفدرالية هذا الموسم أبطالهما لاعبو الزمالك وجماهيره، لما قدموه من دعم وقتال داخل وخارج الملعب.

كما أشاد عمرو زكي بالمهاجم ناصر منسي، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قلبًا نقيًا، وهو ما ينعكس على مستواه داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه يظهر دائمًا بصورة مميزة مع الفريق بفضل شخصيته وروحه داخل المستطيل الأخضر.