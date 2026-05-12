بعد تصريحاته عن إمام عاشور.. من هو أدم وطني وكيل اللاعبين؟

يواصل أشرف داري مدافع الأهلي المُعار لفريق كالمار السويدي مشاركته مع فريقه الجديد في المباريات تميدًا لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وانضم داري لفريق كالمار السويدي في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الحالي مع وجود خيار للشراء وذلك بعد استبعاده تمامًا من حسابات الجهاز الفني بقيادة ييس توروب.

وقال مصدر في الأهلي لـ" مصراوي"، إن داري تواصل مع وليد صلاح الدين في الساعات الماضية وطلب منه معرفة موقفه مع الفريق وهل هناك نية لعودته في الموسم القادم أم لا حتى يحسم مستقبله في ظل وجود عروضًا له من أندية خليجية وأوروبية أبرزها الغرافة القطري.

أضاف المصدر: وليد صلاح الدين قال للمدافع المغربي إن قرار حسم عودة المعارين من عدمه مؤجل بناءً علي طلب القائمين علي إدارة ملف كرة القدم في النادي وبالتالي لم يحصل داري علي رد صريح.

وبعيدًا عما دار بين مدير الكرة وأشرف داري، فإن الأهلي لا ينوي عودة أي لاعب معار من عناصره الأجانب وينوي تسويقهم في الصيف إما بالبيع النهائي أو الإعارة.

اقرأ أيضا :

غضب وتحقيق عاجل.. مصراوي يكشف تفاصيل أزمة إمام عاشور في الأهلي

خاص.. إبراهيم سعيد يكشف سبب اختفائه المفاجئ في لقاء إبراهيم فايق