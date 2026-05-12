الدوري المصري

الجونة

17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

21:00

الهلال

مصراوي يكشف: ماذا طلب أشرف داري من الأهلي ؟

كتب : رمضان حسن

03:04 م 12/05/2026
يواصل أشرف داري مدافع الأهلي المُعار لفريق كالمار السويدي مشاركته مع فريقه الجديد في المباريات تميدًا لحسم مستقبله مع القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

وانضم داري لفريق كالمار السويدي في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الحالي مع وجود خيار للشراء وذلك بعد استبعاده تمامًا من حسابات الجهاز الفني بقيادة ييس توروب.

وقال مصدر في الأهلي لـ" مصراوي"، إن داري تواصل مع وليد صلاح الدين في الساعات الماضية وطلب منه معرفة موقفه مع الفريق وهل هناك نية لعودته في الموسم القادم أم لا حتى يحسم مستقبله في ظل وجود عروضًا له من أندية خليجية وأوروبية أبرزها الغرافة القطري.

أضاف المصدر: وليد صلاح الدين قال للمدافع المغربي إن قرار حسم عودة المعارين من عدمه مؤجل بناءً علي طلب القائمين علي إدارة ملف كرة القدم في النادي وبالتالي لم يحصل داري علي رد صريح.

وبعيدًا عما دار بين مدير الكرة وأشرف داري، فإن الأهلي لا ينوي عودة أي لاعب معار من عناصره الأجانب وينوي تسويقهم في الصيف إما بالبيع النهائي أو الإعارة.

الاهلي اشرف داري الدوري المصري

