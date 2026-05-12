الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

الهبوط المصري والكلاسيكو السعودي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 12 مايو

كتب : محمد الميموني

02:09 م 12/05/2026
    رونالدو
    اتليتكو مدريد1
    الدوري المصري الممتاز
    النصر
يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026، إقامة عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.

ويتصدر المباريات، لقاء النصر والهلال في الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الـ32 كما تبدأ مباريات الجولة الـ10 من مرحلة الهبوط بالدوري المصري الممتاز بين الإسماعيلي ووادي دجلة.

وفي الدوري الإسباني، يواجه أوساسونا فريق أتليتكو مدريد في الجولة الـ36.

أبرز مباريات اليوم:

الدوري المصري

الجونة أمام كهرباء الإسماعيلية
فاركو أمام مودرن سبورت
وادي دجلة أمام الإسماعيلي الإسماعيلي

الدوري السعودي

الخلود الأخدود
النصر أمام الهلال نادي الهلال السعودي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو أمام ليفانتي
ريال بيتيس أمام إلتشي
أوساسونا أمام أتليتكو مدريد أتلتيكو مدريد

"نأسف لكم على الإساءة".. ببجي موبايل تسحب بطاقة "يد القدير" من اللعبة
"نأسف لكم على الإساءة".. ببجي موبايل تسحب بطاقة "يد القدير" من اللعبة
