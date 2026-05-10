قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إن واشنطن تقيّم رد طهران على الخطوط الحمراء، في وقت تدرس فيه واشنطن أحدث مقترح سلام لإنهاء حرب إيران وأمريكا.

وأشار والتز، إلى أن الولايات المتحدة ستقيّم رد إيران على ما وصفه بـ"الخط الأحمر الواضح".

"الاقتصاد رهينة".. تحذيرات أمريكية في حرب إيران

وأكد والتز على أن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يبقى رهينة لإيران، مشددا على أنه لا ينبغي للعالم أن يتسامح مع نظام إيراني يحاول خنق الاقتصاد العالمي بأسره.

وأضاف: "لا يمكنها أن تبدأ بإلقاء الألغام البحرية بشكل عشوائي في البحر أو مهاجمة حركة الشحن."

"استهداف الكابلات".. أبعاد جديدة في حرب إيران وأمريكا

وتابع والتز: "لقد بدأوا الآن حتى في الحديث عبر التلفزيون الرسمي الإيراني عن استهداف الكابلات البحرية التي تنقل البيانات المالية والمعلومات السحابية وأنواعا عديدة من المعلومات الاقتصادية المهمة من الخليج وإليه."

وتأتي تصريحات والتز بعدما أرسلت إيران ردها على أحدث المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب عبر وسيط باكستان.

"خط أحمر واضح".. تقييم واشنطن لمفاوضات حرب إيران

وقال والتز، إن واشنطن سترى ما الذي عاد به الإيرانيون خلال الليل فيما يتعلق بردهم على الخط الأحمر الأمريكي "الواضح للغاية"، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب كان واضحا في "أنهم لن يمتلكوا أبدا سلاحا نوويا، ولن يُسمح لهم باحتجاز اقتصادات العالم رهينة."

"فرصة للدبلوماسية".. خيارات ترامب في ملف إيران وأمريكا

ورغم استمرار التوتر، شدد والتز على أن الولايات المتحدة رغم استعدادها لاحتمال استئناف الأعمال العسكرية، فإن الرئيس ترامب لا يزال يفضل المسار الدبلوماسي.

وقال والتز في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، إن الرئيس الأمريكي يمنح الدبلوماسية كل فرصة ممكنة قبل العودة إلى الأعمال العدائية."