إيران: الخيار الأفضل للأمريكيين هو الاستسلام وتقديم التنازلات

كتب : محمود الطوخي

07:00 م 10/05/2026

بينما تقول طهران إنها ردّت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء حرب إيران وأمريكا، أصدر مسؤولون بارزون تصريحات متحدية بشأن فرص التفاوض.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران لن تحني رأسها أمام "العدو"، مشيرا إلى أنه "إذا طُرح الحديث عن الحوار أو التفاوض، فهذا لا يعني الاستسلام أو التراجع."

وأوضح بزشكيان في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن الهدف هو صون حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بقوة وحزم.

من جانبه، حذر عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، من أن "الوقت لا يعمل لصالح الأمريكيين. ومن مصلحتهم ألا يتصرفوا بتهور ويغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي سقطوا فيه."

وأكد رضائي، أن الخيار الأفضل هو الاستسلام وتقديم التنازلات، مضيفا "عليكم التكيف مع النظام الإقليمي الجديد."

