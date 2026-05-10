بينما تقول طهران إنها ردّت على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء حرب إيران وأمريكا، أصدر مسؤولون بارزون تصريحات متحدية بشأن فرص التفاوض.

موقف بزشكيان من حرب إيران

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن طهران لن تحني رأسها أمام "العدو"، مشيرا إلى أنه "إذا طُرح الحديث عن الحوار أو التفاوض، فهذا لا يعني الاستسلام أو التراجع."

هرگز در برابر دشمن سر خم نخواهیم کرد و اگر سخنی از گفت‌وگو یا مذاکره مطرح می‌شود، معنای آن تسلیم یا عقب‌نشینی نیست. بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 10, 2026

وأوضح بزشكيان في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن الهدف هو صون حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بقوة وحزم.

البرلمان وتداعيات حرب إيران وأمريكا

من جانبه، حذر عضو لجنة الأمن في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، من أن "الوقت لا يعمل لصالح الأمريكيين. ومن مصلحتهم ألا يتصرفوا بتهور ويغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي سقطوا فيه."

از امروز خویشتن‌داری ما تمام شد، هر تعرضی به شناورهای ما، با پاسخ سنگین و قاطع ایران به شناورها و پایگاه‌های آمریکایی مواجه خواهد شد.

ساعت در گذر زمان و به ضرر آمریکایی‌هاست به نفعشان هست که حماقت نکنند و خود را در باتلاقی که افتاده‌اند بیشتر فرو نبرند،

بهترین راه، تسلیم شدن و… — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) May 10, 2026

وأكد رضائي، أن الخيار الأفضل هو الاستسلام وتقديم التنازلات، مضيفا "عليكم التكيف مع النظام الإقليمي الجديد."