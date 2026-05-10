مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

اكتساح سماوي.. تاريخ مواجهات بيراميدز وزد قبل نهائي كأس مصر

كتب : محمد الميموني

11:41 ص 10/05/2026

مواجهات بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


يواجه فريق بيراميدز نظيره زد إف سي، مساء اليوم الأحد الموافق 10 مايو، في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر


تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.


تاريخ مواجهات بيراميدز وزد


شهدت مواجهات بيراميدز وزد تفوقًا واضحًا للفريق السماوي، إذ التقى الفريقان في 6 مباريات سابقة بمختلف البطولات، حقق خلالها بيراميدز 5 انتصارات، بينما حضر التعادل في مباراة واحدة، ولم ينجح زد في تحقيق أي فوز.


المباراة الأولى

في يناير 2024، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، فاز بيراميدز على زد بنتيجة 3-1.


المباراة الثانية


في فبراير 2024، التقى الفريقان في الدوري المصري، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.


المباراة الثالثة


في أغسطس 2024، ضمن منافسات الدوري المصري، حقق بيراميدز الفوز بنتيجة 3-1 على زد.


المباراة الرابعة

في أغسطس 2024 أيضًا، تواجه الفريقان في نهائي كأس مصر، ونجح بيراميدز في حصد اللقب بعد الفوز بهدف دون رد.


المباراة الخامسة


في يناير 2025، ضمن منافسات الدوري المصري، فاز بيراميدز بهدف نظيف على زد.


المباراة السادسة


وفي سبتمبر 2025، جدد بيراميدز تفوقه بالفوز بهدف دون رد على زد في الدوري المصري.

اقرأ ايضاً:

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

اعتبروني رجل فقد عقله.. ميدو يثير الجدل بعد خسارة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس مصر بيراميدز زد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
رياضة محلية

قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والجبن والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والجبن والذهب

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب|
حوادث وقضايا

أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب|
الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك
نصائح طبية

الانتقال المفاجئ من الحر لـ التكييف.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا