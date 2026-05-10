

يواجه فريق بيراميدز نظيره زد إف سي، مساء اليوم الأحد الموافق 10 مايو، في نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر



تقام المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.



تاريخ مواجهات بيراميدز وزد



شهدت مواجهات بيراميدز وزد تفوقًا واضحًا للفريق السماوي، إذ التقى الفريقان في 6 مباريات سابقة بمختلف البطولات، حقق خلالها بيراميدز 5 انتصارات، بينما حضر التعادل في مباراة واحدة، ولم ينجح زد في تحقيق أي فوز.



المباراة الأولى

في يناير 2024، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، فاز بيراميدز على زد بنتيجة 3-1.



المباراة الثانية



في فبراير 2024، التقى الفريقان في الدوري المصري، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.



المباراة الثالثة



في أغسطس 2024، ضمن منافسات الدوري المصري، حقق بيراميدز الفوز بنتيجة 3-1 على زد.



المباراة الرابعة

في أغسطس 2024 أيضًا، تواجه الفريقان في نهائي كأس مصر، ونجح بيراميدز في حصد اللقب بعد الفوز بهدف دون رد.



المباراة الخامسة



في يناير 2025، ضمن منافسات الدوري المصري، فاز بيراميدز بهدف نظيف على زد.



المباراة السادسة



وفي سبتمبر 2025، جدد بيراميدز تفوقه بالفوز بهدف دون رد على زد في الدوري المصري.

