إعلان

شعبة الدواجن توضح حقيقة فيديو "الفراخ النافقة": "كانت متجهة للكوكر لا للبيع"

كتب : حسن مرسي

07:15 م 10/05/2026

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مقطع الفيديو المتداول لكميات كبيرة من الدواجن النافقة بإحدى المزارع لا يتعلق بمحاولة طرحها للبيع للمواطنين.

وأوضح السيد خلال مداخلة عبر قناة "صدى البلد"، أن الدواجن الظاهرة بالفيديو كانت في طريقها إلى وحدات معالجة متخصصة تُعرف باسم "الكوكر" لتحويلها لبروتين حيواني لأعلاف الأسماك.

وأشار إلى أن هذا النظام متبع عالميًا ولا يمثل خطورة حال الالتزام بالإجراءات القانونية والصحية، لكن الأزمة الحقيقية تعود لعشوائية النقل وعدم استخراج التصاريح البيطرية اللازمة.

ولفت إلى أن "الناس شافت الفيديو وافتكرت إن الفراخ النافقة دي رايحة تتباع للمواطنين، لكن الحقيقة إنها كانت في طريقها للكوكر لصناعة أعلاف الأسماك".

وأكد أن المواطنين ينبغي عليهم شراء الدواجن المبردة والمجمدة من المجازر المعتمدة، لأنها تخضع للرقابة والكشف البيطري، محذرًا من الذبح العشوائي داخل محلات الطيور الحية.

وشدد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة على أن السوق مستقر ويتوقع انخفاض الأسعار 10% بفضل فائض إنتاج 200 مليون فرخة وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء بعيد الأضحى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فراخ نافقة شعبة الدواجن وحدات الكوكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
رياضة محلية

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
أخبار مصر

لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف
وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
أخبار مصر

وزير التخطيط لـ"مصراوي": نستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030
برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
رياضة عربية وعالمية

برشلونة في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة الكلاسيكو
"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور
زووم

"إيه اللي انتي لابساه دا؟".. الجمهور يهاجم رانيا يوسف بسبب فستانها..صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران