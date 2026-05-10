قدّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، التهنئة القلبية لحجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة لموسم حج 2026، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لانطلاق أول أفواج الحجاج يوم 14 مايو الجاري، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن.

دعم كامل لحجاج بيت الله الحرام

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا برعاية ضيوف الرحمن، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية التي تضمن لهم أداء مناسك الحج بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن رحلة الحج تمثل رسالة إنسانية ودينية تعكس صورة مصر الحضارية وقيمها الأصيلة.

الحجاج سفراء للوطن

وقال اللواء كدواني إن حجاج بيت الله الحرام يمثلون سفراء لمصر في الأراضي المقدسة، داعيًا إياهم إلى التحلي بالسلوك المشرف، والإكثار من الدعاء لمصر بأن يحفظها الله وينعم عليها بالأمن والاستقرار، ويديم مسيرة التنمية والبناء.

تسهيلات وإجراءات منظمة للسفر

وأوضح المحافظ أن المحافظة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، سخّرت كافة إمكاناتها لتوفير الدعم اللازم للحجاج وتيسير الإجراءات الخاصة بسفرهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لرحلة الحج لضمان سلامة الجميع وانتظام الرحلات.

أجواء احتفالية وتسليم المستلزمات

وخلال اللقاء، حرص محافظ المنيا على التقاط الصور التذكارية مع الحجاج وسط أجواء سادتها البهجة والروحانيات، مشاركًا إياهم فرحتهم بهذه الرحلة المباركة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

ومن جانبه، قام عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بتسليم الحجاج جوازات السفر الخاصة بهم وعدد من المستلزمات والهدايا المقدمة لتيسير رحلتهم، مؤكدًا الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بسفر الأفواج.

أعداد الحجاج بالمحافظة

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة هذا العام بلغ 494 حاجًا، يرافقهم 11 مشرفًا، بينهم 135 حاجًا بالمستوى الثاني و359 حاجًا بالمستوى الثالث، على أن ينطلق أول الأفواج يوم 14 مايو الجاري.