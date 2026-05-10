"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر

يستعد فريق بيراميدز لملاقاة نظيره زد اليوم الأحد الموافق 10 مايو الجاري، في إطار منافسات نهائي كأس مصر موسم 2025-2026.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره زد اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

ويطمح الفريق السماوي، لرفع عدد ألقابه في بطولة كأس مصر، إلى لقبين بعدما حقق لقب البطولة من قبل في موسم 2023-2024.

ماذا يفعل بيراميدز في المباريات النهائية بكأس مصر؟

وستكون مباراة اليوم، هى المواجهة رقم 5 التي يخوضها الفريق السماوي في نهائي كأس مصر، حيث سبق لعب المباراة النهائية في 4 مناسبات من قبل.

وعلى الرغم من خوض الفارس الأبيض نهائي كأس مصر، في 4 مناسبات من قبل، إلا أنه لم يتمكن من حصد اللقب سوى في نسخة واحدة من قبل.

وخاض بيراميدز النهائي الأول له في كأس مصر، موسم 2018-2019 أمام نادي الزمالك وتلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة، وعاد بيراميدز للعب المباراة النهائية للمرة الثانية في موسم 2021-2022 أمام الأهلي، تلقى الهزيمة أيضًا بهدفين مقابل هدف واحد.

وكسر بيراميدز العقدة في نهائيات كأس مصر، حينما خاص نهائي البطولة عام 2023-2024 أمام زد وتمكن من الفوز بهدف دون مقابل وحصد اللقب الأول له في البطولة.

وفي النسخة الماضية من البطولة، لعب السماوي المباراة النهائية أمام الزمالك وتلقى الهزيمة بركلات الترجيح.

نتيجة مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

وكان بيراميدز تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب إنبي في نصف النهائي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

