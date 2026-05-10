سيراميكا كليوباترا يترقب هدية بيراميدز في نهائي كأس مصر أمام زد

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات بطولة كأس مصر، حين يلتقي بيراميدز مع نظيره زد إف سي، في مواجهة مرتقبة لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة.

موعد مباراة بيراميدز وزد

وتنطلق مباراة بيراميدز وزد، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة باحثًا عن التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، من أجل إنقاذ موسمه بعد توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتراجع فرصه في المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، يسعى فريق زد، بقيادة محمد شوقي، لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي، وذلك خلال ظهوره الثاني في نهائي كأس مصر، بعدما خسر نهائي نسخة 2023-2024 أمام بيراميدز أيضًا.

سيراميكا كليوباترا يترقب نهائي الكأس

وبعيدًا عن صراع اللقب، يترقب سيراميكا كليوباترا نتيجة المباراة لحسم موقفه من المشاركة القارية خلال الموسم المقبل، بعدما ضمن الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهته الأخيرة أمام الزمالك.

وسيضمن سيراميكا كليوباترا التأهل رسميًا إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، حال تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر.

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على مشاركة صاحب المركز الثالث في الدوري وبطل كأس مصر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وفي حال كان بطل الكأس ضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالدوري، تنتقل البطاقة القارية إلى صاحب المركز الرابع، وهو السيناريو الذي ينتظره سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة الليلة.