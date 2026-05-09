مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد

كتب : نهي خورشيد

10:32 م 09/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    انفعال مدرب بيراميدز بعد الهزيمة من الجيش الملكي (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز بعد رباعية ريفيرز يونايتد (4)
  • عرض 9 صورة
    مدرب بيراميدز (1)
  • عرض 9 صورة
    مدرب بيراميدز وأحمد الشناوي (1)
  • عرض 9 صورة
    تصريحات مثيرة من مدرب بيراميدز بعد رباعية ريفيرز يونايتد (5)
  • عرض 9 صورة
    المعلق أحمد الطيب عن عدم فوز مدرب بيراميدز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا
  • عرض 9 صورة
    مدرب بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهة زد في نهائي كأس مصر.

موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

قائمة بيراميدز لنهائي كأس مصر

وضمت قائمة الفريق في حراسة المرمى كلاً من: أحمد الشناوي، محمود جاد، وشريف إكرامي.

وفي خط الدفاع تواجد: أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد حمدي إبراهيم، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.

أما خط الوسط فشهد وجود: مهند لاشين، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، باسكال فيري، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، ومحمود زلاكة.

ويقود الهجوم كل من: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي، وفيستون ماييلي.

اقرأ أيضًا:

مصدر في الجهاز الفني بالأهلي يكشف سبب سفر توروب المفاجيء إلى الدنمارك

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نهائي كأس مصر بيراميدز وزد موعد نهائي كأس مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأرصاد": ذروة الموجة الحارة الثلاثاء.. والعظمى تصل لـ42 درجة مئوية
أخبار مصر

"الأرصاد": ذروة الموجة الحارة الثلاثاء.. والعظمى تصل لـ42 درجة مئوية
بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
رياضة محلية

بيراميدز يكشف قائمته الرسمية لنهائي كأس مصر أمام زد
بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
شئون عربية و دولية

بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
زووم

شاكيرا وريكي مارتن ومريام فارس.. نجوم قدموا الأغنية الرسمية لبطولة كأس
مشهد مؤثر يخطف القلوب.. باسل سماقية يرقص مع ابنته في حفل زفافها
زووم

مشهد مؤثر يخطف القلوب.. باسل سماقية يرقص مع ابنته في حفل زفافها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك 0 -0 اتحاد العاصمة.. كأس الكونفدرالية
الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
ماكرون: أشكر جهود مصر التي أسهمت في افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور