كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهة زد في نهائي كأس مصر.

موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

قائمة بيراميدز لنهائي كأس مصر

وضمت قائمة الفريق في حراسة المرمى كلاً من: أحمد الشناوي، محمود جاد، وشريف إكرامي.

وفي خط الدفاع تواجد: أحمد سامي، أسامة جلال، كريم حافظ، محمد حمدي إبراهيم، محمد الشيبي، ومحمود مرعي.

أما خط الوسط فشهد وجود: مهند لاشين، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، أحمد توفيق، باسكال فيري، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، ومحمود زلاكة.

ويقود الهجوم كل من: يوسف أوباما، دودو الجباس، مروان حمدي، وفيستون ماييلي.

