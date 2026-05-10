الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

مصراوي يكشف.. شرط الأهلي لإعادة أكرم توفيق في الموسم المقبل

كتب : رمضان حسن

11:14 ص 10/05/2026
    أكرم توفيق بمباراة الشمال والغرافة
    أكرم توفيق وشبيه
    أكرم توفيق ومحمد أبو تريكة
    أفشة وأكرم توفيق
    أكرم توفق وشقيقه حاتم (2) (1)
    أكرم توفيق وأفراد عائلته (6) (1)

يواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن تدعيمات قوية لفريق الكرة الأول في الموسم المقبل وذلك بالتفاوض مع أكثر من لاعب في عدة مراكز بما يضمن العودة للهيمنة علي البطولات المحلية والقارية.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن من بين هؤلاء اللاعبين الذين يرغب النادي في عودتهم، أكرم توفيق نجم وسط فريق الشمال القطري الذي رحل عن القلعة الحمراء في بداية هذا الموسم حُرا.

شرط الأهلي لعودة أكرم توفيق

وأوضح المصدر، أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة يتفاوض مع أكرم توفيق في الوقت الحالي لإقناعه بالعودة إلي الأهلي لتعويض رحيل المالي أليو ديانج الذي ستنتهي علاقته بالنادي بعد أيام بعدما رفض فكرة تجديد عقده وفضّل الرحيل إلي أوروبا وتحديدًا نادي فالنسيا الاسباني الذي وقع له 3 سنوات.

وكشف أن سيد عبد الحفيظ طلب من أكرم توفيق إنهاء علاقته مع نادي الشمال بـ"التراضي" والعودة إلي الأهلي مجانًا لاسيما وأنه رحل من القلعة الحمراء في بداية هذا الموسم كلاعب حر ولم يستفد النادي ماليًا من وراء احترافه في الدوري القطري.

بينها مشروعات طرق وسكك حديد.. مدبولي يصدر 8 قرارات مهمة
نورهان منصور تمارس تمارينها وتوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والجبن والذهب
فيديو وصور| لحظات إجلاء ركاب سفينة فيروس هانتا في إسبانيا
مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
