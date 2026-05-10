كشفت الدكتورة أولجا بانوفا خبيرة التغذية الروسية أن كثيرا من الأشخاص يعتقدون أن شرائح اللحم الدهنية أو البطاطس المقلية هي العدو الرئيسي للرشاقة، إلا أن الحقيقة أكثر تعقيدا وتعتمد على نمط الحياة الكامل والنظام الغذائي المتوازن.

ما الخطر الخفي في الصلصات؟

يكمن الخطر الحقيقي في الصلصات التي لا تضيف سعرات حرارية فحسب، بل تؤثر أيضا على نظام الشبع في الجسم.

فالدهون والسكريات الموجودة في الصلصات الشائعة يمكن أن تعطل مستقبلات الشبع لدى الإنسان، مما يزيد من احتمالية الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، وفقا لـ "radio1".

لماذا تؤدي الصلصات الجاهزة إلى الإفراط في الأكل؟

عندما تتداخل الدهون والسكريات في الصلصات مع إشارات الشبع، لا يتلقى الدماغ الإشارة للتوقف، مما يسمح للشخص بتناول ضعفين أو ثلاثة أضعاف حجم حصته المعتادة.

الصلصات الجاهزة تشكل خطورة خاصة، إذ يستخدم المنتجون في صناعة المايونيز زيوت نباتية رخيصة ومواد مثبتة، بينما يحتوي الكاتشب غالبا على كمية سكر مشابهة لتلك الموجودة في الحلوى، مما يزيد من استهلاك السعرات الفارغة دون شعور بالشبع.

كيف تؤثر الصلصات على السعرات الحرارية في وجباتنا؟

من وجهة نظر فرنسية، يمكن تناول أي شيء مع الصلصة، حتى لو كان الطبق بسيطا، لكن في العصر الحديث، يزداد استهلاك الشخص للصلصات ليس بسبب الجوع الحقيقي، بل لتأثير الطعم والإغراء.

على سبيل المثال، تحتوي سلطة الخضار (خيار وطماطم) على حوالي 50 سعرة حرارية، لكن عند إضافة ملعقة من المايونيز ترتفع إلى 230 سعرة حرارية وعصير الليمون مع الزيت يضيفان نحو 180 سعرة حرارية، مما يضاعف سعرات الوجبة دون زيادة الإحساس بالشبع.

أي الصلصات تحتوي على أكبر كمية من السعرات الحرارية؟

يحتوي المايونيز على أعلى كمية من السعرات الحرارية مقارنة بجميع الصلصات الأخرى، يليه الكاتشب، ما يجعلهما من أكبر المصادر المخفية للسعرات في النظام الغذائي اليومي، خصوصا عند إضافتهما بكميات كبيرة إلى الوجبات.

ما الكمية الآمنة من المايونيز والكاتشب يوميا؟

ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من ملعقة كبيرة من المايونيز ولا يزيد عن ملعقتين كبيرتين من الكاتشب يوميا.

ويعود السبب إلى أن 100 جرام من الكاتشب يحتوي على نحو 12 جرام من السكر، بينما الكمية اليومية الموصى بها للبالغين هي 30 جرام فقط، مما يجعل التحكم في الاستهلاك أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة والوزن.

