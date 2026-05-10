موعد عودة بعثة الزمالك من الجزائر بعد خسارة ذهاب نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

11:39 ص 10/05/2026
تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، إلى القاهرة عقب خوض مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة.

الزمالك يخسر من اتحاد العاصمة

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس السبت على ملعب ملعب 5 جويلية.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق الأبيض في السادسة مساء اليوم الأحد، على متن رحلة طيران عادية، استعدادًا للتحضير لمواجهة الإياب الحاسمة في القاهرة.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة القارية.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، بينما يكفي اتحاد العاصمة تحقيق التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع التسجيل، لحصد اللقب.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية

