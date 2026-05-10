سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الأحد

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و9 قروش، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بانخفاض 21 قرشًا للشراء والبيع.