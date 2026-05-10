إعلان

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الأحد

كتب: إبراهيم الهادي عيسى

11:27 ص 10/05/2026 تعديل في 11:48 ص

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و9 قروش، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بانخفاض 21 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تحرك من الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة
رياضة محلية

أول تحرك من الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة
قبل عرض فيلم "أسد" بالسينمات.. أفلام تصدرت عناوينها أسماء حيوانات
سينما

قبل عرض فيلم "أسد" بالسينمات.. أفلام تصدرت عناوينها أسماء حيوانات
عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
"في حالة حرجة".. سمسم شهاب يطلب الدعاء لوالدته
زووم

"في حالة حرجة".. سمسم شهاب يطلب الدعاء لوالدته
سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الأحد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا