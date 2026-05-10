الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

الثلاثاء..اتحاد اليد يحتفل بأبطال أفريقيا في حضور وزير الرياضة

كتب : رمضان حسن

11:21 ص 10/05/2026 تعديل في 11:38 ص
    منتخب مصر لكرة اليد (1)
    منتخب مصر لكرة اليد (2)
    منتخب مصر لكرة اليد (3)
    منتخب مصر لكرة اليد (9)
    منتخب مصر لكرة اليد (16)
    منتخب مصر لكرة اليد (10)

يقيم الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، مساء الثلاثاء المقبل احتفالية كبرى لتكريم المنتخب الوطني الأول للرجال بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا الأخيرة.

حضور وزير الرياضة

ويشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل في أمسية خاصة للاحتفاء بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات كرة اليد المصرية.

ويأتي تنظيم الحفل تقديرًا لما قدمه المنتخب الوطني من أداء مشرف ومسيرة قوية توجها بالحفاظ على زعامة القارة الأفريقية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة كرة اليد المصرية على كافة المستويات.

تكريم منتخب اليد

ومن المنتظر أن يشهد الحفل تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي، وسط أجواء احتفالية تليق بالأبطال الذين واصلوا كتابة التاريخ ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

وأكد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن تكريم الأبطال واجب مستحق بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والطموح من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.

بينها مشروعات طرق وسكك حديد.. مدبولي يصدر 8 قرارات مهمة
تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو
لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
فيديو وصور| لحظات إجلاء ركاب سفينة فيروس هانتا في إسبانيا
