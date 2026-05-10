يقيم الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، مساء الثلاثاء المقبل احتفالية كبرى لتكريم المنتخب الوطني الأول للرجال بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا الأخيرة.

حضور وزير الرياضة

ويشهد الحفل حضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بالكامل في أمسية خاصة للاحتفاء بإنجاز جديد يضاف إلى سجل نجاحات كرة اليد المصرية.

ويأتي تنظيم الحفل تقديرًا لما قدمه المنتخب الوطني من أداء مشرف ومسيرة قوية توجها بالحفاظ على زعامة القارة الأفريقية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة كرة اليد المصرية على كافة المستويات.

تكريم منتخب اليد

ومن المنتظر أن يشهد الحفل تكريم لاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري والطبي، وسط أجواء احتفالية تليق بالأبطال الذين واصلوا كتابة التاريخ ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل القارية والدولية.

وأكد خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن تكريم الأبطال واجب مستحق بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والطموح من أجل تحقيق المزيد من النجاحات على الساحة العالمية.