في جولة بسان ستيفانو.. ماكرون يلتقط صورًا تذكارية مع عمال المطاعم بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:32 م 10/05/2026

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التقاط صور تذكارية مع مجموعة من الشباب وعمال المطاعم المصريين، اليوم الأحد، على كورنيش مدينة الإسكندرية بمنطقة سان ستيفانو.

وجاءت هذه اللقطات العفوية خلال جولته الرياضية الصباحية التي بدأها بالركض في شوارع منطقة سيدي بشر، في مشهد عكس كسر الحواجز البروتوكولية وتفاعله المباشر مع المواطنين المصريين خلال زيارته الرسمية لمصر.

توقف الرئيس الفرنسي خلال جولته الرياضية لتبادل الحديث والتقاط الصور مع العاملين بالمطاعم المطلة على الكورنيش ب منطقة سان ستيفانو، والذين فوجئوا بوجوده بينهم بمظهر رياضي بعيدًا عن الرسميات.

ولاقت هذه اللفتة ترحيبًا واسعًا من الحضور، حيث حرص الشباب على توثيق اللحظة بهواتفهم المحمولة، مما أضفى طابعًا إنسانيًا متميزًا على جدول أعماله المزدحم في "عروس البحر المتوسط".

تأتي هذه الجولة غير الرسمية على هامش فعاليات الزيارة الكبرى التي أجراها ماكرون للإسكندرية رفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت افتتاح الحرم الجديد لجامعة "سنجور" الدولية ببرج العرب، بوصفها صرحًا تعليميًا رائدًا يخدم القارة الأفريقية.

كما شملت الزيارة جولة تفقدية بقلعة قايتباي والممشى السياحي ببحري للتعرف على تاريخ الإسكندرية القديم وأعمال التنقيب عن الآثار الغارقة.

اختتمت مدينة الإسكندرية فعاليات الزيارة بمأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس السيسي تكريمًا للوفد الفرنسي والفرانكوفوني، وسط أجواء عكست عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقد ظهرت المدينة خلال الزيارة في أبهى صورها، بعد أن تزينت الميادين وطريق الكورنيش بالأعلام المصرية والفرنسية، مما قدم مظهرًا لائقًا يعكس مكانة الإسكندرية كمركز محوري للتعاون الثقافي والمتوسطي.

