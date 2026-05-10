"الجالية الجزائر كبيرة أوي".. تعليق ساخر من الغندور على ما حدث في مباراة

بدأ نادي نادي الزمالك تحركاته عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من خلال دراسة التقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم الموريتاني دحان بيدا.

تحركات الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل النادي تجاه القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، في ظل اعتقاد مسؤولي الزمالك بأن الحكم ارتكب أخطاء مؤثرة أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترى أن الحكم ألغى هدفين صحيحين للفريق، إلى جانب احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق الجزائري، فضلاً عن طرد اللاعب المغربي محمود بنتايك دون وجه حق، بحسب وجهة نظر النادي.

وأضاف أن الإدارة تدرس تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بهدف حفظ حقوق الفريق قبل مواجهة الإياب المرتقبة، خاصة في ظل التخوف من تأثير القرارات التحكيمية على حظوظ الزمالك في التتويج باللقب.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة، في إياب نهائي البطولة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.

