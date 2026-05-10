الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

أول تحرك من الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة

كتب : محمد خيري

11:12 ص 10/05/2026 تعديل في 11:43 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (5) (1)

بدأ نادي نادي الزمالك تحركاته عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك من خلال دراسة التقدم باحتجاج رسمي ضد الحكم الموريتاني دحان بيدا.

وخسر الزمالك أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تحركات الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل النادي تجاه القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، في ظل اعتقاد مسؤولي الزمالك بأن الحكم ارتكب أخطاء مؤثرة أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك ترى أن الحكم ألغى هدفين صحيحين للفريق، إلى جانب احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح الفريق الجزائري، فضلاً عن طرد اللاعب المغربي محمود بنتايك دون وجه حق، بحسب وجهة نظر النادي.

وأضاف أن الإدارة تدرس تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بهدف حفظ حقوق الفريق قبل مواجهة الإياب المرتقبة، خاصة في ظل التخوف من تأثير القرارات التحكيمية على حظوظ الزمالك في التتويج باللقب.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة، في إياب نهائي البطولة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.

شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"
قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني
مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟
بينها مشروعات طرق وسكك حديد.. مدبولي يصدر 8 قرارات مهمة
تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو
