كشفت بيانات تتبع السفن، عن عبور ناقلة قطرية مُحمّلة بالغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز وهي في طريقها إلى باكستان، لتكون بذلك "أول ناقلة" تمتلكها وتُديرها قطر تعبر هذا الممر الملاحي الحيوي منذ بدء الحرب بين إيران والولايات المتحدة في نهاية فبراير الماضي.

ناقلة قطرية تعبر مضيق هرمز

ووفقا لمحللي الشحن البحري، فإن تحرك الناقلة يُمثّل "خطوة هامة" في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة والطاقة في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

المسار الملاحي للناقلة وموقعها الحالي في بحر عُمان

أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع حركة السفن، أن الناقلة التي تحمل اسم "الخريطيات" كانت تتواجد في بحر عمان بحلول الساعة الرابعة فجرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الأحد.

وأشار مسار السفينة إلى أنها سلكت الطريق الشمالي المعتمد من قِبل السلطات الإيرانية بالقُرب من جزيرة قشم أثناء عبورها لمضيق هرمز، وهو المسار الذي تراقبه الدوائر الملاحية بدقة لضمان سلامة الشحنات الحيوية المارة عبر هذه النقطة الاستراتيجية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

حمولة الناقلة وتداعيات الصراع على إنتاج الغاز القطري

كانت الناقلة "الخريطيات" التي تزيد سعتها الاستيعابية عن 200 ألف متر مكعب من الغاز المسال قد أتمت عملية الشحن من مجمع "رأس لافان" للتصدير في قطر في وقت سابق من هذا الشهر.

وتكتسب هذه الشحنة "أهمية خاصة" بالنظر إلى أن قطر توفر عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، إلا أن عمليات الإنتاج تأثرت بشكل كبير وتضررت مرافقها الرئيسية نتيجة الصراع الدائر، مما جعل تحرك هذه الناقلة محط أنظار سوق الطاقة العالمي.