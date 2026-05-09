يستعد النادي الأهلي لإقالة الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق مع البحث عن مدرب أجنبي يكون ذو سيرة ذاتية قوية يستطيع إعادة الفريق إلي الهيمنة علي البطولات المحلية والقارية.

وينتهي الموسم الأول من عقد توروب مع الأهلي بنهاية شهر يونيو المقبل ليصبح من حق النادي إقالته ومنحه راتب 3 أشهر فقط من راتبه ( 480 ألف دولار)، فيما تمنع اللوائح النادي الأهلي من التوقيع مع مدرب جديد قبل إنهاء التعاقد الحالي مع المدرب الدنماركي.

مقترح الأهلي لخلع توروب

وقال مصدر في الأهلي، إن هناك مقترحًا بعدم الانتظار لنهاية يونيو وأنه من الممكن إقالة توروب عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري مباشرة وإقناعه بالحصول علي راتب 5 أشهر فقط دون الانتظار لـ30 يونيو القادم.

وأوضح المصدر، أن هذا المقترح سيبدأ النادي في تنفيذه من خلال الجلوس مع وكيل المدرب وشرح رغبة النادي في إنهاء العلاقة بالتراضي حتى يكون أمام الأهلي متسع من الوقت للبحث عن مدرب أجنبي جديد دون الانتظار لأول يوليو المقبل.

وكشف، أن هذا المقترح إذا قابله توروب ووكيله بالرفض سيكون النادي مضطرًا إلي الانتظار للأول من يوليو حتى يتم إعفاء المدرب من مهمته ومنحه 3 أشهر فقط وفقا لبنود التعاقد الحالي.

