مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

بعد حالة الوفاة.. موعد عودة توروب لقيادة مران الأهلي

كتب : رمضان حسن

11:34 ص 10/05/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي
  • عرض 7 صورة
    ييس توروب
  • عرض 7 صورة
    الدنماركي ياس توروب
  • عرض 7 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي (1)
  • عرض 7 صورة
    ياس توروب مدرب الأهلي
  • عرض 7 صورة
    ياس توروب (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعود الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي اليوم الأحد إلي القاهرة بعد سفره منذ أيام قليلة إلي بلاده بشكل مفاجئ.

ويقود توروب تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل وذلك مع نهاية الراحة التي حصل عليها الأهلي استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي التي تقام يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

سبب سفر توروب إلى الدنمارك

وسافر توروب إلى الدنمارك لحضور مراسم جنازة والد زوجته إذ حصل علي إذن من رئيس النادي محمود الخطيب خاصة وأن الفريق ليس لديه ضغط مباريات في الوقت الحالي.

مصير توروب مع الأهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي لمصراوي، أن إدارة القلعة الحمراء قررت عدم استمرار الدنماركي على رأس القيادة الفنية للفريق وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وأوضح أن الإدارة استقرت على التعاقد مع مدير فني أجنبي بداية من الموسم المقبل، وانهاء الأمور التعاقدية مع توروب.

وفي الأيام الماضية، أشارت تقارير إلي نية الأهلي، التعاقد مع حسام البدري مدرب فريق أهلي طرابلس الحالي لكن تم صرف النظر عن التفاوض معه خاصة بعد انتقادات الجماهير للبدري في مدرجات مباراة الفريق ضد إنبي، بالدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي توروب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نورهان منصور تمارس تمارينها وتوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
زووم

نورهان منصور تمارس تمارينها وتوجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب
عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
زووم

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
علاقات

سباك تحول إلى أيقونة عالمية.. أسرار لا تعرفها عن شخصية ماريو
بينها مشروعات طرق وسكك حديد.. مدبولي يصدر 8 قرارات مهمة
أخبار مصر

بينها مشروعات طرق وسكك حديد.. مدبولي يصدر 8 قرارات مهمة
أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب|
حوادث وقضايا

أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب|

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا