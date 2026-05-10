يعود الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي اليوم الأحد إلي القاهرة بعد سفره منذ أيام قليلة إلي بلاده بشكل مفاجئ.

ويقود توروب تدريبات الفريق يوم الإثنين المقبل وذلك مع نهاية الراحة التي حصل عليها الأهلي استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي التي تقام يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

سبب سفر توروب إلى الدنمارك

وسافر توروب إلى الدنمارك لحضور مراسم جنازة والد زوجته إذ حصل علي إذن من رئيس النادي محمود الخطيب خاصة وأن الفريق ليس لديه ضغط مباريات في الوقت الحالي.

مصير توروب مع الأهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي لمصراوي، أن إدارة القلعة الحمراء قررت عدم استمرار الدنماركي على رأس القيادة الفنية للفريق وذلك بعد النتائج المخيبة للآمال في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وأوضح أن الإدارة استقرت على التعاقد مع مدير فني أجنبي بداية من الموسم المقبل، وانهاء الأمور التعاقدية مع توروب.

وفي الأيام الماضية، أشارت تقارير إلي نية الأهلي، التعاقد مع حسام البدري مدرب فريق أهلي طرابلس الحالي لكن تم صرف النظر عن التفاوض معه خاصة بعد انتقادات الجماهير للبدري في مدرجات مباراة الفريق ضد إنبي، بالدوري الممتاز.