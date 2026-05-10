"الجالية الجزائر كبيرة أوي".. تعليق ساخر من الغندور على ما حدث في مباراة

أثار أحمد حسام ميدو حالة من الجدل بعد تصريحاته عقب خسارة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ميدو كتب عبر حسابه على منصة إكس: "اعتبروني رجل فقد عقله ولكني أفضل نتيجة امبارح عن التعادل 0/0"

في إشارة إلى أن الخسارة بهدف قد تكون أفضل نفسيًا وفنيًا من التعادل السلبي، باعتبار أن الفريق ما زال يمتلك فرصة التعويض في لقاء العودة.

دعم حسام عبد المجيد بعد خسارة الزمالك

كما أعلن دعمه الكامل للمدافع حسام عبد المجيد رغم الانتقادات التي تعرض لها بعد بعض الأخطاء المؤثرة، وقال: "لا أعترف بفكرة الدعم المطلق في كرة القدم بشكل عام ولكن اليوم أعلن دعمي المطلق لحسام عبد المجيد"

وأضاف أن اللاعب أخطأ أمام النادي الأهلي، وكذلك في لقطة ركلة الجزاء بنهائي الكونفدرالية، لكنه يرى أنه سيكون عنصرًا حاسمًا في تتويج الزمالك بالبطولة والدوري هذا الموسم.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة، في إياب نهائي البطولة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.

