مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

اعتبروني رجل فقد عقله.. ميدو يثير الجدل بعد خسارة الزمالك

كتب : محمد خيري

10:35 ص 10/05/2026 تعديل في 11:42 ص
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد حسام ميدو (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 11 صورة
    لاعبي الزمالك (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار أحمد حسام ميدو حالة من الجدل بعد تصريحاته عقب خسارة نادي الزمالك أمام اتحاد العاصمة بهدف دون رد في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ميدو كتب عبر حسابه على منصة إكس: "اعتبروني رجل فقد عقله ولكني أفضل نتيجة امبارح عن التعادل 0/0"

في إشارة إلى أن الخسارة بهدف قد تكون أفضل نفسيًا وفنيًا من التعادل السلبي، باعتبار أن الفريق ما زال يمتلك فرصة التعويض في لقاء العودة.

دعم حسام عبد المجيد بعد خسارة الزمالك

كما أعلن دعمه الكامل للمدافع حسام عبد المجيد رغم الانتقادات التي تعرض لها بعد بعض الأخطاء المؤثرة، وقال: "لا أعترف بفكرة الدعم المطلق في كرة القدم بشكل عام ولكن اليوم أعلن دعمي المطلق لحسام عبد المجيد"

وأضاف أن اللاعب أخطأ أمام النادي الأهلي، وكذلك في لقطة ركلة الجزاء بنهائي الكونفدرالية، لكنه يرى أنه سيكون عنصرًا حاسمًا في تتويج الزمالك بالبطولة والدوري هذا الموسم.

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة

ويستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على ستاد القاهرة، في إياب نهائي البطولة، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بفارق أكثر من هدف من أجل حصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضا:

أول تحرك من الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة

موعد عودة بعثة الزمالك من الجزائر بعد خسارة ذهاب نهائي الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك اتحاد العاصمة ميدو الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو
أخبار المحافظات

تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في توصيل العدادات
أخبار مصر

الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في توصيل العدادات
خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والجبن والذهب
اقتصاد

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والزيت والجبن والذهب

فيديو وصور| لحظات إجلاء ركاب سفينة فيروس هانتا في إسبانيا
شئون عربية و دولية

فيديو وصور| لحظات إجلاء ركاب سفينة فيروس هانتا في إسبانيا
لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

لاعبة جودو إيرانية تنسحب أمام منافستها الإسرائيلية.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأحد
الكهرباء تعدل تصنيف منطقة حدائق الأهرام وزيادة كبيرة في تكلفة توصيل العدادات
فيروس هانتا.. تعليق جديد من الصحة بشأن موقف انتشاره
ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة
"زمام المبادرة بأيدينا".. الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرًا