بترول أسيوط.. كيف عاد إلى الدوري الممتاز بعد 16 عامًا من الغياب؟

يستعد النادي الأهلي لتوجيه الشكر إلي وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول مع نهاية الموسم الحالي بعدما تم الاستقرار علي إقالة الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب والبحث عن جهاز أجنبي جديد يقود المهمة في الموسم المقبل.

عبد الحفيظ يؤيد استمرار وليد صلاح الدين

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أنه كان هناك رأيًا يقوده سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة بالإبقاء علي وليد صلاح الدين مع الفريق في الموسم المقبل إذ يري عبد الحفيظ أنه يقوم بدوره علي نحو أمثل وأن نتائج الفريق في بطولة الدوري والخروج الأفريقي هي من خلقت أزمة للفريق والجهاز الفني ككل، لكن رأي عبد الحفيظ يقابله رفض تام من الدائرة المنوط بها إدارة ملف الكرة في الأهلي.

4 مرشحين لمهمة مدير الكرة

وأوضح المصدر، أن المسئولين في الأهلي طرحوا عدة أسماء لتولي منصب مدير الكرة في الموسم الجديد مثل عماد متعب ووائل جمعة ومحمد بركات وشادي محمد لكن ليس هناك إجماع علي أي شخص منهم ما وضع القائمون علي إدارة ملف الكرة في حيرة شديدة.

وكشف: شادي محمد تم طرحه لكن هناك شبه إجماع علي استمراره في منصبه كرئيسًا لقطاع الكرة النسائية في النادي، أما وائل جمعة فلديه ارتباط بالتحليل في قناة بي إن سبورتس، ومتعب يري النادي أنه لا يملك الخبرات الكافية لتولي هذا المنصب، ليبقي محمد بركات الذي يعارض البعض تواجده داخل النادي في الفترة المقبلة.

ولفت المصدر، إلي أن النادي قرر البحث عن أسماء أخري لتولي هذا المنصب وهناك اقتراح بأن يقوم سيد عبد الحفيظ بهذه المهمة لاسيما من الناحية الإدارية علي أن يتم تعيين وليد سليمان مساعدًا له.

اقرأ أيضا :

"مصراوي" يكشف تفاصيل اتفاق النادي الأهلي مع محمد عبد المنعم